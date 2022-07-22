Van'da mısır çarşısı esnafının başı tinerciyle dertte

Van'da yaklaşık 26 yıl önce dönemin belediyesi tarafından sac kaplama olarak inşa edilen, Mısır Çarşısı’na tinerciler dadandı. Akşam saatlerinde çarşının adeta korku evine döndüğünü belirten esnaflar, can güvenliğinden şüphe ederken, yetkililerden ise çözüm için yardım bekliyor. Öte yandan yıllardır süregelen Mısır Çarşısı esnaflarının sorunları da saymakla bitmiyor. Esnaf, dayanacak gücü kalmadığını ifade ederken kentin göbeğinde bulunan çarşının sorunlarının görmezden gelindiğini söyledi.

2018 yılında kent meydanı projesi kapsamında yıkımına karar verilen Mısır çarşısı olduğu gibi kaderine terk edildi. Çarşının yapılacak denilen projesi bir türlü hayata geçirilemezken, Van’ın göbeğinde bulunan ve görüntü kirliliğine yol açan Mısır Çarşısı’na bir de tinerciler dadandı. İçerisinde 220 dükkânın bulunduğu çarşının ara bölmelerine ise uyuşturucu madde bağımlılarının da geldiği ifade ediliyor. Bakımsızlıktan ve arapsaçına dönen projesinden dolayı atıl durumda olan çarşı esnafının başı bağımlılarla dertte. Akşam 19.00’dan sonra çarşının her bir köşesinin bağımlılar tarafından esir alındığını belirten Mısır Çarşısı Başkanı Nimetullah Özsan, “Mısır Çarşısı yıllardan beridir üvey evlat muamelesi görüyor.” Dedi.

“KÖY DEĞİL, ŞEHRİN GÖBEĞİ”

Mısır Çarşısı’nın şehrin göbeğinde yer almasına rağmen sorunlarının bir türlü çözüme kavuşturulamadığını belirten Mısır Çarşısı Başkanı Özsan, “ Burası Afrika değil, Somali değil, köy ve kasaba değil. Ama bunlardan yapı olarak daha geride kalmış. Şehrin göbeğinde mükemmel bir konuma sahip ama sahipsiz, ilgisiz kalmış. Bakımsız kalmış bu kooperatife devlet büyüklerimizin bu kooperatifin sakinlerinin hakkını gözeterek bir el atmasını istiyoruz.” Diye konuştu.

“ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Yıllardan beridir yetkililere bir türlü seslerini duyuramadıklarını belirten Özsan, “ Çözüm istiyoruz. Artık yetkililerin bizim sorunlarımıza bir çözüm bulmasını istiyoruz. El atmasını isterken bizi yerimizden edip kimsenin uğramayacağı, yanı başımızda bulunan belediye çarşısının üç, dört ve beşinci katlarına itmelerini de istemiyoruz.

İşinin ehli, işinin hakkını veren, ayrım gözetmeden, vatanı, milleti, devleti için çalışan devlet büyüklerimizden, valimize sesleniyoruz; Lütfen sesimizi duyun! Van’ımıza yakışmayan eskimiş çürümüş, paslanmış tinercilerin, uyuşturucu ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen bu yapıdan yıllardan beridir mağdur olmuş, mülk sahiplerinin hakkını gözeterek bir çözüm getirin. Proje olarak tek tip, tek kat kültürle alakalı bütün Van halkının eş, dost, akrabasına gelip, gezip, görüp, kültürle alakalı alışverişlerini gerçekleştireceği bir kültür sanat merkezi olma yolunda yardımlarını istirham ediyoruz. Lütfen sesimizi duysunlar.” İfadelerini kullandı.

“TURİSTLER ÇARŞIYI GÖRÜNCE KAÇIYORLAR”

Özellikle akşam saatlerinde çevrede bulunan otellere gelen turistlerin yıkık dökük çarşıyı gördüklerinde korktuklarını belirten Mısır Çarşısı Yöneticisi Çetin Kadeş ise, “ Karşımızda bir otel var. Otelimiz yaz kış neredeyse turistin bitmediği bir otel. İnanın oraya turistler geliyor. Almanya'dan, İran'dan başka ülkelerden baktıkları zaman korkuyorlar. Yani bu utanç verici bir durumdur. Yirmi yıl önce biz burayı aldık. Ben burada hak sahibiyim. Buraya yatırdığım parayı Edremit’te bir ev alsaydım milyonlar değerindeydi. Şimdi yazık günah değil miyiz? Yani biz vatandaş değil miyiz? Yeni Valimize sesleniyoruz. Lütfen bu konuya bir çözüm getirsin.” Şeklinde konuştu.

YeniDoğu