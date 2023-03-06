Van'da milyonluk arsa satışa çıkarıldı

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, kentin göbeğinde yer alan ve mülkiyeti kendisine ait olan milyonluk arsayı satışa çıkardı. Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Aydın Perihan AVM karşısında bulunan Eski Özel İdare Lojmanlarının yerini 83 milyon 392 bin 857 TL ile (KDV vb. diğer vergiler hariç) satışa çıkardı.

Geçici teminat miktarı 2.501,785,00 TL olarak belirlenen milyonluk arsa, 24 Mart 2023 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satılacak. Mülkiyeti Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait olan, Van İli İpekyolu İlçesi Şerefiye Mahallesi ada 327, parsel 21'de kayıtlı 942,34 m²'lik taşınmazın 2886 Sayılı Yasanın 37.'nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satılacağı vurgulandı. Kentin göbeğinde yer alan milyonluk arsayı kimin alacağı merak konusu olurken, ihaleye katılmak isteyenlerin belirlenen evrakları tamamlamaları gerekiyor.

Van Bölge Gazetesi