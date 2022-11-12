Van'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde binlerce fidan dikildi

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte farklı tür meyve ve süs ağaçlarının yer aldığı fidanlık oluşturacaklarını söyledi.

Bu fidanları gelecek yıl toprakla buluşturacaklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Van'ın meşhur kayısısını, elmasını, cevizini, eriğini dikilebilecek her yere dikeceğiz. Van'ın ağaç varlığını artırmak için çok çalışacağız. Bu bölgeye ilim irfan, bilim yayan insanların eğitimine katkı sağlayan YYÜ'de çok güzel çalışmalar yapılıyor. Şimdi de üniversitemizin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 40 bin fidan dikilecek. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde de 100 bin fidanı valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve üniversitemizle birlikte üniversite kampüsüne dikeceğiz."AA