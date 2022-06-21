Van'da Mayıs ayında kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da Mayıs ayında 597 konut satılarak el değiştirdi.

ÇEVRE 21.06.2022, 11:21
Van'da Mayıs ayında kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı!

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 187 konut, Bitlis'te 255, Hakkâri'de ise 21 konut satış sonucu el değiştirdi. Van'da ise mayıs ayında 597 konut satışı yapıldı. TÜİK'in verilerine göre bölge illeri arasında en çok konut yine Van'da satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da Ocak ayında 449, Şubat ayında 559, Mart ayında 642, Nisan ayında ise 621 konut satılarak el değiştirdi. Ocak ayında Muşta 217, Bitlis'te 224, Hakkâri'de 31 konut satılırken, Şubat ayında Muş'ta 193, Bitlis'te 177, Hakkâri'de 40 konut satış sonucu el değiştirdi. Mart ayında, Muş'ta 244 konut, Bitlis'te 263, Hakkâri'de ise 505 konut satış sonucu el değiştirirken, Nisan ayında ise, Muş'ta 182 konut, Bitlis'te 237, Hakkâri'de ise 25 konut satış sonucu el değiştirdi.

TÜRKİYE GENELİNDE MAYIS AYINDA 122 BİN 768 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve %18,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 75 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 29 BİN 335 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %23,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,3 artışla 129 bin 707 oldu. Mayıs ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 161'i; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 31 bin 885''i ilk el satış olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 32 BİN 861 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %80,5 artarak 32 bin 861 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %26,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,1 artışla 163 bin 719 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 89 BİN 907 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %119,5 artış göstererek 89 bin 907 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %73,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,0 artışla 412 bin 170 olarak gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi

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