Van'da konut fiyatları zirve yaptı

Van'da kent genelinde artan konut fiyatları sonrası dar gelirliler ve asgari ücretle çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların ev sahibi olması artık neredeyse hayal oldu. Van'da yaşanan en büyük sıkıntıların başında konut sıkıntısı gelirken, geçtiğimiz yıla göre konut fiyatlarının yüzde 100 oranında arttığı, geçtiğimiz yıl 300-350 bin TL civarında satılan 2+1 konut fiyatlarının bu yıl yaklaşık 700 bin, yine geçtiğimiz yıl 350 bin TL'den başlayan 3+1 konut fiyatları ise, bu yıl 850 bin TL ve bir milyon arasında satışa sunuluyor.

"VAN'DA KONUT SORUNU CİDDİ BİR PROBLEM HALİNE GELDİ"

Konut fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Van Emlakçılar Odası Başkanı Orhan Özdek, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan maliyetlerin konut fiyatlarının da değişmesine sebep olduğunu belirterek, "Konut fiyatları Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Van'da da ciddi bir problem haline gelmiştir. Gerek konut kiralamada, gerek satın almada fiyatlar tiraj yapmış durumda. Halkımız barınma sorununun yanında konut sahibi olamama endişesi taşımaktadır. Konut satış fiyatlarının insanların barınma ihtiyacını baz alarak, daha uygun fiyatlarla satışa sunulması gerekiyor" dedi.

"HALK FİYAT ARTIŞININ KARŞISINDA EZİLMİŞ DURUMDA"

Ev sahibi olmaktan ziyade vatandaşların uygun fiyata kiralık ev bile bulamadığını vurgulayan Başkan Özdek, "Van'da ciddi bir göç söz konusu. Uygun fiyata kiralık daire bulmak bile çok zor. Kiralık daire fiyatlarında yüzde yüzlük bir artış var. Dar gelirli ailelerimiz kendilerini bu fiyat artışıyla idame ettiremiyorlar. Bu sebepten çoğu ailemiz göç ediyor. Dışardan gelen memurumuz, öğretmenimiz, öğrencimiz kiralık daire bulamıyor. Konut almak isteyenler konut alamıyor. Fiyat artışıyla beraber konut stokları durmuş durumda. Halkımız temel barınma ihtiyacını bu problemlerden dolayı sağlıklı bir şekilde karşılayamıyor. Halk fiyat artışının karşısında ezilmiş durumdadır" diye konuştu.

"İMARIN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ"

Kent genelindeki konut sorununun imar ile çözülebileceğini belirtene Özdek, "Bu tür problemlerin çözümü için imarın önünü açmalıyız. İnşaata yönelik yatırımlar yapılarak konutlaşmaya gitmeliyiz, projeler sunmalıyız. Konuk sayısını artırarak, Van'daki kiralık daire problemlerini de bu şekilde azaltmış oluruz. Çözüm üreterek bu tür problemlerin altında ezilmemeyiz. Halkımızın mağduriyetini bu şekilde çözmeye çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi