Van'da konut fiyatları zirve yaptı

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da geçtiğimiz aylarda döviz kurunda yaşanan artışlar nedeniyle konut fiyatları zirve yaptı. Dövizdeki artış, vatandaşın alım gücünü düşürürken, Van'da ev sahibi olmak ise hayal oldu.

ÇEVRE 01.07.2022, 09:00
Van'da konut fiyatları zirve yaptı

Van'da kent genelinde artan konut fiyatları sonrası dar gelirliler ve asgari ücretle çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların ev sahibi olması artık neredeyse hayal oldu. Van'da yaşanan en büyük sıkıntıların başında konut sıkıntısı gelirken, geçtiğimiz yıla göre konut fiyatlarının yüzde 100 oranında arttığı, geçtiğimiz yıl 300-350 bin TL civarında satılan 2+1 konut fiyatlarının bu yıl yaklaşık 700 bin, yine geçtiğimiz yıl 350 bin TL'den başlayan 3+1 konut fiyatları ise, bu yıl 850 bin TL ve bir milyon arasında satışa sunuluyor.

"VAN'DA KONUT SORUNU CİDDİ BİR PROBLEM HALİNE GELDİ"

Konut fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Van Emlakçılar Odası Başkanı Orhan Özdek, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan maliyetlerin konut fiyatlarının da değişmesine sebep olduğunu belirterek, "Konut fiyatları Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Van'da da ciddi bir problem haline gelmiştir. Gerek konut kiralamada, gerek satın almada fiyatlar tiraj yapmış durumda. Halkımız barınma sorununun yanında konut sahibi olamama endişesi taşımaktadır. Konut satış fiyatlarının insanların barınma ihtiyacını baz alarak, daha uygun fiyatlarla satışa sunulması gerekiyor" dedi.

"HALK FİYAT ARTIŞININ KARŞISINDA EZİLMİŞ DURUMDA"

Ev sahibi olmaktan ziyade vatandaşların uygun fiyata kiralık ev bile bulamadığını vurgulayan Başkan Özdek, "Van'da ciddi bir göç söz konusu. Uygun fiyata kiralık daire bulmak bile çok zor. Kiralık daire fiyatlarında yüzde yüzlük bir artış var. Dar gelirli ailelerimiz kendilerini bu fiyat artışıyla idame ettiremiyorlar. Bu sebepten çoğu ailemiz göç ediyor. Dışardan gelen memurumuz, öğretmenimiz, öğrencimiz kiralık daire bulamıyor. Konut almak isteyenler konut alamıyor. Fiyat artışıyla beraber konut stokları durmuş durumda. Halkımız temel barınma ihtiyacını bu problemlerden dolayı sağlıklı bir şekilde karşılayamıyor. Halk fiyat artışının karşısında ezilmiş durumdadır" diye konuştu.

"İMARIN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ"

Kent genelindeki konut sorununun imar ile çözülebileceğini belirtene Özdek, "Bu tür problemlerin çözümü için imarın önünü açmalıyız. İnşaata yönelik yatırımlar yapılarak konutlaşmaya gitmeliyiz, projeler sunmalıyız. Konuk sayısını artırarak, Van'daki kiralık daire problemlerini de bu şekilde azaltmış oluruz. Çözüm üreterek bu tür problemlerin altında ezilmemeyiz. Halkımızın mağduriyetini bu şekilde çözmeye çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (2)
engin 3 saat önce
konut fiyatları ve kiralar 23.10.2011 de zirve yapmıştı sonra ne oldu 23.10.2011 saat 13.40 da 7.1 ile tam zirve yaptı ve yerle bir oldu biz rahat duralım ALLAH (cc) ta bir daha yaşatmasın inşAllah
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (0)
Vatandaş 4 saat önce
Böyle fırsatçı bir halk dünya üzerinde yoktur. Hayat pahalılığı var doğru ama en büyük sorun toplumun fırsatçı ve zalim olması.
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (1)
22
açık
Namaz Vakti 01 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22