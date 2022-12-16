Van'da Kasım ayında kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı!

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 273 konut, Bitlis'te 407, Hakkâri'de ise 34 konut satış sonucu el değiştirdi. Van'da ise Kasım ayında 732 konut satışı yapıldı.

TÜİK'in verilerine göre Kasım ayında konut satışları atarken, bölge illeri arasında en çok konut yine Van'da satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da Ocak ayında 449, Şubat ayında 559, Mart ayında 642, Nisan ayında 621, Mayıs ayında 597, Haziran ayında 887, Temmuz ayında 532, Ağustos ayında 740, Eylül ayında 764, Ekim ayında 665, Kasım ayında ise 732 konut satılarak el değiştirdi.

VAN, BÖLGEDE KONUT SATIŞINDA ZİRVEDE

Ocak ayında Muşta 217, Bitlis'te 224, Hakkâri'de 31 konut satılırken, Şubat ayında Muş'ta 193, Bitlis'te 177, Hakkâri'de 40 konut satış sonucu el değiştirdi. Mart ayında, Muş'ta 244 konut, Bitlis'te 263, Hakkâri'de ise, 505 konut satış sonucu el değiştirirken, Nisan ayında ise, Muş'ta 182 konut, Bitlis'te 237, Hakkâri'de ise 25 konut satış sonucu el değiştirdi.

Mayıs ayında Muş'ta 187 konut, Bitlis'te 255, Hakkâri'de ise 21 konut satış sonucu el değiştirirken, Haziran ayında Muş'ta 234 konut, Bitlis'te 362, Hakkâri'de ise 40 konut satış sonucu el değiştirdi. Temmuz ayında, Muş'ta 252, Bitlis'te 255, Hakkâri'de 31 konut satış sonucu el değiştirirken, Ağustos ayında ise, Muş'ta 346, Bitlis'te 392, Hakkâri'de 41 konut satış sonucu el değiştirdi. Eylül ayında Muş'ta 346, Bitlis'te 392, Hakkâri'de 41 konut satış sonucu el değiştirirken, Ekim ayında ise Muş'ta 212, Bitlis'te 332, Hakkâri'de 30 konut satış sonucu el değiştirmişti. Kasım ayında ise, Van'da 732, Muş'ta 273, Bitlis'te 407, Hakkâri'de ise 34 konut satış sonucu el değiştirdi.

TÜRKİYE GENELİNDE KASIM AYINDA 117 BİN 806 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,1 azalarak 117 bin 806 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve %16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 367 konut satışı ve %8,0 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve %6,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 konut ile Hakkari, 47 konut ile Ardahan ve 58 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 16 BİN 655 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %57,7 azalış göstererek 16 bin 655 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 artışla 258 bin 524 oldu. Kasım ayındaki ipotekli satışların, 5 bin 133'ü; Ocak-Kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 70 bin 170'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,5 azalarak 101 bin 151 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %85,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,3 artışla 1 milyon 19 bin 135 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 37 BİN 380 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,9 azalarak 37 bin 380 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,7 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,7 azalışla 382 bin 190 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,7 azalış göstererek 80 bin 426 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,3 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 artışla 895 bin 469 olarak gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi