Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından Van Büyükşehir Belediyesi kar temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

ÇEVRE 25.12.2021, 10:28
Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Van’da dün geceden bu yana belli aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası büyükşehir belediyesi kent merkezi ve kırsal mahallerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ilk anından itibaren şehir merkezinin yanında kırsal bölgelerde de harekete geçti. Kar yağışının etkili olduğu Tuşba ilçesine bağlı Otluca bölgesinde geceden bu yana çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, mahalleye bağlı grup yollarında da kar ve tipiyle mücadele ediyor.


Zorlu şartlara rağmen aralıksız çalıştıklarını belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Tuşba Şantiye Şefi Davut Şeran, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak dün gece 03.00’dan bu yana çalışmalarımızı kar yağışına rağmen sürdürüyoruz. Şu anda kapalı yolumuz yok. Tüm yollarımız açık. Yine kar yağışına göre de planlarımızı yaptık, inşallah hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacaktır. Çalışmalarımızı 24 saat esasına göre aralıksız yürütüyoruz” dedi.
Kar yağışının hemen ardından mahalle yollarının açıldığını belirten Hıdır Mahallesi sakini Musa Göker de, “Dün geceden bu yana bölgede aralıklarla kar yağışı var. Sağ olsun büyükşehir ekipleri hiçbirimizi mağdur etmeden erkenden yollarımızı açtı. Hastaneye gidenler, işine gidenler sağ salim varacağı yerlere vardılar. Allah yapanlardan ve valimizden razı olsun” diye konuştu.
Kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koşan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla araçları da saplandığı yerden kurtarıyor.İHA

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