Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki 25 ana arter ve 65 ara arterde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, İpekyolu, Tuşba, Edremit, Özalp, Saray, Başkale, Bahçesaray ilçelerinde de kapanan mahalle ve mezra yollarını açmaya çalışıyor.

Ekipler, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca, Köşebaşı, Beşçatak, Gövelek, Arıtoprak mahalleleri ile bağlı mezra yollarını temizledi.

Karla mücadele görevlilerine teşekkür eden Ortanca Mahallesi Muhtarı Mehmet Nuri Yönten, "Bu yıl ilk kez bu kadar yoğun kar yağdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede yolumuzu açtı. Hiçbir sıkıntımız yok. Acil durumlarda ekipler anında müdahale ediyor. Sayın Valimiz başta olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.​​AA