Van'da Kar yağışı ve tipi 500 küçükbaş hayvanı mahsur bıraktı!
VAN'ın Bahçesaray ilçesindeki yaylada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 500 küçükbaşıyla mahsur kalan çoban, zor anlar yaşadı. Sürü, bölge halkının yardımıyla ağıla götürüldü.
Van ve çevresinde gece saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin Düzbaşı mezrasında kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Mahalleye bağlı yaylaya hayvanlarını otlatmaya getiren çoban, 500 küçükbaşıyla mahsur kaldı. Çoban zor anlar yaşarken, sürü ise bölge halkının yardımıyla ağıla götürüldü. (DHA)
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