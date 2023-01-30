Van'da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Van'ın merkez Edremit ilçesinde etkili olan kar ve tipinin ardından oluşan kartpostallık manzara görüntülendi.
Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Van'da da hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı ile birlikte tüm şehir beyaza büründü, yüzlerce mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Kar yağışı ile birlikte harekete geçen Karayolları ve belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Van Gölü'nün mavi suları ile karın beyazlığı birleşince eşsiz güzellikler dron ile görüntülendi.İHA
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