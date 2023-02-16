Van'da kar yağışı etkili oldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde bazı yerleşim birimlerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri merkez ve kırsaldaki 67 mahalle ve mezranın yolunun açılması için çalışma yürütüyor.