Van'da kar temizliği çalışmaları devam ediyor

Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi Çaldıran ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı sonrası Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri harekete geçti. Bütün yolları ulaşıma açan belediye ekipleri, kırsal mahallelerde yol genişletme çalışmaları sürdürüyor.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, karla mücadele ekiplerinin ilçede kar yağışının ilk başladığı andan itibaren temizleme ve tuzlama çalışması yaptığını belirterek, “Ekiplerimiz, yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması için aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor” dedi.İHA