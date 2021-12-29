Van'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe merkezinde yağan kar yağışının ardından yol kenarında ve kaldırımlarda birikerek karlar Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından temizlenerek toplanan kar yığınları kamyonlar yardımı ile ilçe dışına boşaltıldı. Temizliğin ardından buzlanmaya karşı tuzlama aracı ile çarşı merkezinde ve ara sokaklarda tuzlama çalışması yapıldı.İHA
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