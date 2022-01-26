Van'da kapalı yolları ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 10, Başkale'de 3, Çatak'ta 18, Erciş’te 10, Gevaş’ta 10, Gürpınar 18, Muradiye 3 ve Tuşba ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.