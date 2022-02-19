Van'da kapalı yolları ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 1, Çatak'ta 22 ve Gürpınar’da ise 2 olmak üzere toplam 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.