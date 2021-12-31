Van'da kaldırımlar işgal altında…

Kent genelinde esnaflar, sattıkları ürünleri kaldırımlarda teşhir ederek, kaldırımlar üzerinde usulsüz tezgahlar açarken, bir çok duyarsız sürücü ise araçlarını gelişigüzel bir şekilde kaldırımlara park ediyor. Kaldırım işgali yüzünden vatandaşlar kaldırımları kullanamıyor. Halkın kullandığı kaldırımlar tuhafiyeden inşaat malzemelerine, meyve sebzeden çeşitli ürünlerine ve araç pakına kadar işgal edilmiş durumda. Birçok esnaf iş yerindeki ürünlerini kaldırım üzerinde sergilerken, duyarsız sürücüler ise araçlarını gelişigüzel bir şekilde kaldırımlara park etmeye devam ediyor.

Gelişi güzel parklar ve kaldırım işgali yüzünden vatandaşlar kaldırım yerine caddede yürümek zorunda kalıyor. Van genelinde kaldırımların büyük bölümü ise araçlar tarafından işgal altında. Bazı sürücüler araçlarını yasak olmasına rağmen kaldırımlara park etmeyi sürdürüyor.

Kaldırımlara gelişigüzel bırakılan ve yayaların yolunu kapatan park edilmiş vaziyetteki araçlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kaldırım işgalleri yüzünden, kaldırımları kullanamayan vatandaşlar, duyarsız vatandaşlara sert tepki göstererek, yetkilileri göreve davet etti.

Kent genelinde kaldırımları işgal eden araçlar nedeni ile yayaların can güvenliği tehlikeye giriyor. Şehir merkezinde yayaların kullanması gereken kaldırımlar araçların işgali altında. Duruma tepki gösteren yayalar, işgal edilen kaldırımlar yüzünden caddelerde yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, yetkililerden sorunun çözümünü istiyor.

KALDIRIMLARDA MOTOSİKLETLİ KURYELERE DİKKAT!

Van genelinde kaldırımların büyük bölümü araçlar tarafından işgal edilirken, bazı sürücüler araçlarını yasak olmasına rağmen kaldırımlara park etmeye devam ediyor. Çok sayıda motosikletli kurye de vatandaşların yürüdüğü kaldırımlarda ilerliyor.

Son aylarda kaldırımlarda elektrikli scooter'larda sıkça görülmeye devam ediyor. Yayaların yolunu kapatan park edilmiş vaziyetteki araçlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yemek paketi götüren motosikletli kuryeler de çoğu kez kaldırımlarda ilerliyor. Son dönemde kullanımı artan elektrikli scooter'lar da kaldırımlarda vatandaşların arasında ilerliyor. Özellikle elektrikli scooter'ların sessiz olmasının büyük bir tehlike arz ettiğini belirten vatandaşlar, kentteki kaldırım işgaline son verilmesini bekliyor.

Bölgegazetesi