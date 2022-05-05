Van'da kaldırım işgalleri sürüyor

Kent genelinde esnaflar sattıkları ürünleri kaldırımlarda teşhir ederek, kaldırımlar üzerinde usulsüz tezgahlar açarken, kentin birçok noktasında ise duyarsız sürücüler araçlarını gelişigüzel bir şekilde kaldırımlara park ediyor. Kent genelinde alışkanlık haline gelen kaldırım işgali yüzünden vatandaşlar kaldırımları kullanamıyor.

Vatandaşların kullandığı kaldırımlar tuhafiyeden inşaat malzemelerine, meyve sebzeden çeşitli ürünlerine ve araç parkına kadar işgal edilmeye devam ediyor. Kent genelinde birçok esnaf iş yerindeki ürünlerini kaldırım üzerinde sergilerken, duyarsız sürücüler ise araçlarını gelişigüzel bir şekilde kaldırımlara park etmeye devam ediyor.

Gelişi güzel parklar ve kaldırım işgali yüzünden vatandaşlar kaldırım yerine caddede yürümek zorunda kalırken, Van genelinde kaldırımların büyük bölümü ise araçlar tarafından işgal altında. Kaldırımlara gelişigüzel bırakılan ve yayaların yolunu kapatan park edilmiş vaziyetteki araçlar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kaldırım işgalleri yüzünden, kaldırımları kullanamayan vatandaşlar, duyarsız vatandaşlara sert tepki göstererek, yetkilileri göreve davet etti. Kent genelinde kaldırımları işgal eden araçlar nedeni ile yayaların can güvenliği tehlikeye girerken, şehir merkezinde yayaların kullanması gereken kaldırımlar araçların işgali altında. Duruma tepki gösteren yayalar, işgal edilen kaldırımlar yüzünden caddelerde yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, yetkililerin soruna çözüm bulması gerektiğini vurguladılar.

YOLLARI DEĞİL, KALDIRIMLARI KULLANIYORLAR

Van genelinde kaldırımların büyük bölümü araçlar tarafından işgal edilirken, çok sayıda motosikletli kurye de vatandaşların yürüdüğü kaldırımlarda ilerliyor. Son dönemlerde kaldırımlarda elektrikli scooter'larda sıkça görülmeye devam ediyor. Yayaların yolunu kapatan park edilmiş vaziyetteki araçlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yemek paketi götüren motosikletli kuryeler de çoğu kez kaldırımlarda ilerliyor.

Son dönemde kullanımı artan elektrikli scooter'lar da kaldırımlarda vatandaşların arasında ilerliyor. Özellikle elektrikli scooter'ların sessiz olmasının büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar, kentteki kaldırım işgaline son verilmesini bekliyor.

bölgegazetesi