Van'da kaldırım işgaline kimse dur demiyor!

İşgal edilen kaldırımlardan yürüyemeyen vatandaşlar, araçların sıklıkla geçtiği yolu kullanarak hem kendilerini tehlikeye atıyor, hem ulaşım aksıyor. Kaldırımların büyük bölümü gerek teşhir ve gerekse depolama alanı olarak kullanılıyor, çeşitli reklam tabelaları ile kısmen kapatılıyor.

Bazı işyerlerinin kapısının önünde bulunan ve kısa sürede yük indirme, bindirme yeri olarak belirlenen bölgeler çoğu zaman gün boyu araçların park alanı olarak kullanılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın bir çok başarılı işllere imza attığı bu dönemde, halk bu sorunun kaldırılmasını istiyor.

Zabıta var ama iş yapmıyor!

Van'da belirli noktalarda zabıtaya ayrılmış alanlar ve araçlarında bekleyen zabıtalar olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Zabıta ekipleri kendileri bile yolda yürüyor. Kaldırımlar esnaf tarafından işgal edilmiş. Zaman zaman cadde ortasında yürüdüğümüzde tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. Belediye yetkillerinin bu işgal sorununa bir son vermesini istiyoruz" dediler.

Engelli yolunu işgal ettiler

Van'ın beşyol mevkiinde bir manavın teşhir ürünlerini kaldırıma dizmesi yetmedi, o kadar ileri gitti ki kaldırımlarda bulunan görme engelliler için ayrılan sarı bantlı yürüyüş yolu üzerine bile teşhir yaptılar. Whatsapp ihbar hattımıza gelen bu görüntü pes dedirtti.

Hakimiyet