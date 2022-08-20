Van'da kaç binaya yapı ruhsatı verildi?

TÜİK'ten alınan verilere göre Nisan- Haziran ayları arasında Van'da 140 binaya yapı ruhsatı verilirken, Muş'ta 24, Bitlis'te 49, Hakkâri'de ise 9 binaya yapı ruhsatı verildi. Öte yandan aynı dönemde Van'da 59, Muş'ta 32, Bitlis'te 19, Hakkâri'de ise 10 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi.

Van'da yapı ruhsatı verilen 140 bina bünyesinde bin 106 daire bulunurken, bu dairelerin toplam yüzölçümü ise 222 bin 805 metrekare olarak kayıtlara geçti. 140 binanın konut kullanım alanı 140 bin 455 metre kare olurken, konut dışı kullanım alanları ise 28 bin 638 metrekare olarak kayıtlara geçti. Van'da yapı ruhsatı verilen 140 binanın ortak kullanım alanı ise 53 bin 712 metrekare olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in verilerine göre bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %7,5, daire sayısı %15,3, yüzölçümü %7,8 azaldı. Belediyeler tarafından 2022 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 29,3 milyon m² iken; bunun 15,6 milyon m²'si konut, 8,4 milyon m²'si konut dışı ve 5,3 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından 2022 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu.

Bunu 2,9 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %22,6, daire sayısı %22,5 ve yüzölçümü %20,1 arttı. Belediyeler tarafından 2022 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 29,2 milyon m² iken; bunun 16,8 milyon m²'si konut, 6,2 milyon m²'si konut dışı ve 6,2 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2022 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 21,7 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,4 milyon m² ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Bölgegazetesi