Van'da kaç binaya yapı ruhsatı verildi?

Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Ekim- Aralık ayları arasında Van'da 130 binaya yapı ruhsatı verilirken, Muş'ta 30, Bitlis'te 85, Hakkâri'de ise 46 binaya yapı ruhsatı verildi. Öte yandan aynı dönemde Van'da 136, Muş'ta 39, Bitlis'te 51, Hakkâri'de ise 21 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi.

Van'da yapı ruhsatı verilen 130 bina bünyesinde 949 daire bulunurken, bu dairelerin toplam yüzölçümü ise 231 bin 715 metrekare olarak kayıtlara geçti. 130 binanın konut kullanım alanı 127 bin 862 metre kare olurken, konut dışı kullanım alanları ise 56 bin 891 metrekare olarak kayıtlara geçti. Van'da yapı ruhsatı verilen 130 binanın ortak kullanım alanı ise 46 bin 962 metrekare olarak kayıtlara geçti.

Van'da yapı kullanma izin belgesi verilen 136 bina bünyesinde bin 638 daire bulunurken, bu dairelerin toplam yüzölçümü ise 288 bin 994 metrekare olarak kayıtlara geçti. 136 binanın konut kullanım alanı 176 bin 787 metre kare olurken, konut dışı kullanım alanları ise 35 bin 486 metrekare olarak kayıtlara geçti. Van'da yapı kullanma izin belgesi verilen 136 binanın ortak kullanım alanı ise 76 bin 721 metrekare olarak kayıtlara geçti.

YAPI RUHSATI VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %11,3, daire sayısı %2,1 ve yüzölçümü %7,1 azaldı. Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 48,0 milyon m² iken; bunun 26,4 milyon m²'si konut, 11,6 milyon m²'si konut dışı ve 10,0 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 32,8 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu.

Bunu 3,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %3,9, daire sayısı %9,0 ve yüzölçümü %6,6 azaldı. Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,4 milyon m² iken; bunun 22,2 milyon m²'si konut, 9,3 milyon m²'si konut dışı ve 7,9 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 27,9 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,4 milyon m² ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Van Bölge Gazetesi