Van'da kaç binaya yapı ruhsatı verildi?

Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2022 yılının dördüncü çeyreğinde Van'da 130 binaya yapı ruhsatı verildi.

ÇEVRE 27.02.2023, 10:54 27.02.2023, 11:28
Van'da kaç binaya yapı ruhsatı verildi?

Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Ekim- Aralık ayları arasında Van'da 130 binaya yapı ruhsatı verilirken, Muş'ta 30, Bitlis'te 85, Hakkâri'de ise 46 binaya yapı ruhsatı verildi. Öte yandan aynı dönemde Van'da 136, Muş'ta 39, Bitlis'te 51, Hakkâri'de ise 21 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi.

Van'da yapı ruhsatı verilen 130 bina bünyesinde 949 daire bulunurken, bu dairelerin toplam yüzölçümü ise 231 bin 715 metrekare olarak kayıtlara geçti. 130 binanın konut kullanım alanı 127 bin 862 metre kare olurken, konut dışı kullanım alanları ise 56 bin 891 metrekare olarak kayıtlara geçti. Van'da yapı ruhsatı verilen 130 binanın ortak kullanım alanı ise 46 bin 962 metrekare olarak kayıtlara geçti.

Van'da yapı kullanma izin belgesi verilen 136 bina bünyesinde bin 638 daire bulunurken, bu dairelerin toplam yüzölçümü ise 288 bin 994 metrekare olarak kayıtlara geçti. 136 binanın konut kullanım alanı 176 bin 787 metre kare olurken, konut dışı kullanım alanları ise 35 bin 486 metrekare olarak kayıtlara geçti.  Van'da yapı kullanma izin belgesi verilen 136 binanın ortak kullanım alanı ise 76 bin 721 metrekare olarak kayıtlara geçti.

YAPI RUHSATI VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %11,3, daire sayısı %2,1 ve yüzölçümü %7,1 azaldı. Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 48,0 milyon m² iken; bunun 26,4 milyon m²'si konut, 11,6 milyon m²'si konut dışı ve 10,0 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 32,8 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu.

Bunu 3,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %3,9, daire sayısı %9,0 ve yüzölçümü %6,6 azaldı. Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,4 milyon m² iken; bunun 22,2 milyon m²'si konut, 9,3 milyon m²'si konut dışı ve 7,9 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 27,9 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,4 milyon m² ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15