Van'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Türkiye'nin sahil kentlerinde deniz sezonu açılırken, Van-Bahçesaray karayolunda halen karla mücadele çalışmaları devan ediyor. Kış mevsiminin sona erdiğini simgeleyen baharın müjdecisi olan bilinen kardelenler, sert geçen kış mevsiminin ardından gün yüzüne çıkmaya başladı.

Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki karlı dağların eteklerinde açan kardelenler, bölgede 2 mevsim aynı anda yaşanıyor. Karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler görenleri büyülerken, bir taraftan da aynı güzergah üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.

“Kardelenler açtı”

Her mevsimi ile ayrı bir güzelliğe sahip olan Van, Nisan ayının ortalarında 2 mevsimi bir arada yaşıyor. Van’ın yüksek kesimleri metrelerce kar kütleleri ile birlikte vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor. Baharın müjdecisi kardelenler açarken, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.