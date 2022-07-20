Van'da Haziran ayında kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da Haziran ayında 887 konut satılarak el değiştirdi.

ÇEVRE 20.07.2022, 08:54
Van'da Haziran ayında kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı!

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 234 konut, Bitlis'te 362, Hakkâri'de ise 40 konut satış sonucu el değiştirdi. Van'da ise Haziran ayında 887 konut satışı yapıldı. TÜİK'in verilerine göre bölge illeri arasında en çok konut yine Van'da satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da Ocak ayında 449, Şubat ayında 559, Mart ayında 642, Nisan ayında 621, Mayıs ayında 597, Haziran ayında ise 887 konut satılarak el değiştirdi.

BÖLGEDE EN ÇOK KONUT VAN'DA SATILDI

Ocak ayında Muşta 217, Bitlis'te 224, Hakkâri'de 31 konut satılırken, Şubat ayında Muş'ta 193, Bitlis'te 177, Hakkâri'de 40 konut satış sonucu el değiştirdi. Mart ayında, Muş'ta 244 konut, Bitlis'te 263, Hakkâri'de ise 505 konut satış sonucu el değiştirirken, Nisan ayında ise, Muş'ta 182 konut, Bitlis'te 237, Hakkâri'de ise 25 konut satış sonucu el değiştirdi. Mayıs ayında Muş'ta 187 konut, Bitlis'te 255, Hakkâri'de ise 21 konut satış sonucu el değiştirirken, Haziran ayında ise Muş'ta 234 konut, Bitlis'te 362, Hakkâri'de ise 40 konut satış sonucu el değiştirdi.

TÜRKİYE GENELİNDE HAZİRAN AYINDA 150 BİN 509 KONUT  SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,7 artarak 150 bin 509 oldu. Konut satışlarında İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve %18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 40 BİN 610 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %40,6 artış göstererek 40 bin 610 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %27,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,5 artışla 170 bin 317 oldu. Haziran ayındaki ipotekli satışların, 11 bin 229'u; Ocak-Haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 43 bin 114''ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 44 BİN 732 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 artarak 44 bin 732 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29,7 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,2 artışla 208 bin 451 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 artış göstererek 105 bin 777 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70,3 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,6 artışla 517 bin 947 olarak gerçekleşti.

Bölgegazetesi

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