Van'da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

Van'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

ÇEVRE 05.10.2022, 17:50 05.10.2022, 16:55
Van'da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinlikte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erçek Mehmetçik İlköğretim Okulu öğrencileri, yürütülen çalışmalar, çevre, doğa bilincinin aşılanması ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirildi.

Etkinlikte, HAYDİ çalışmalarının anlatıldığı broşürler dağıtıldı.AA

Yorumlar (0)
18
kapalı
Namaz Vakti 05 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4