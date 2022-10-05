Van'da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinlikte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erçek Mehmetçik İlköğretim Okulu öğrencileri, yürütülen çalışmalar, çevre, doğa bilincinin aşılanması ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirildi.

Etkinlikte, HAYDİ çalışmalarının anlatıldığı broşürler dağıtıldı.AA