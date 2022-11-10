Van'da gözler TOKİ'nin kura çekiminde

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Van'da 3 bin 200 konut için kura çekimleri Cuma ve Cumartesi günleri Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Noter huzurunda yapılacak olan çekimler aynı zamanda canlı olarak da yayınlanacak. Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri ve Bitlis'te 22 bin 57 konutun kurası 10 günde tamamlanacak ve 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar tamamlanacak. Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Ankara'dan 232 bin 857, Bursa'dan 188 bin 748, Gaziantep'ten 166 bin 200 ve Konya'dan 160 bin 905 kişi başvuruda bulundu. Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı.

505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu. 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak'ta bin 450, Ardahan'da 250, 8 Kasım Salı günü Kars'ta bin 70, Siirt'te 903 konut, 9 Kasım Çarşamba günü Iğdır'da 550, Batman'da bin 850, 10 Kasım Perşembe günü Ağrı'da bin 80 konut, 10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma günleri Mardin'de 2 bin 550 konutun kura çekimleri tamamlandı.

Cuma ve Cumartesi günleri Van'da 3 bin 200, 13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri Şanlıurfa'da 7 bin 100, 15 Kasım Salı günü Hakkâri'de 804 konutun, 16 Kasım Çarşamba ise Bitlis'te bin 250 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek. Van'da 3 bin 200 konut için kura çekimleri Cuma ve Cumartesi günleri Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cuma günü Erciş, Edremit, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Çaldıran için kura çekimleri sabah saat 10.00'da başlarken, bir gün sonra ise ayın saat Tuşba ve İpekyolu ilçeleri için kura çekimleri yapılacak. Edremit, Gevaş, Muradiye, Özalp, Çaldıran ve Erciş ilçesinde yapılacak olan 2 bin 70 adet konut için 21 bin 261 başvuru yapılırken, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde yapılacak olan bin 130 konut için ise 29 bin 237 başvuru yapıldı.

EVLER 5 KATI GEÇMEYECEK

Konutlar yöresel ve yatay mimari olarak inşa edilecek. Depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli olacak. Konutlar 5 katı geçmeyecek. Çevre dostu yapı malzemeleri kullanılacak. Konutlar, sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. Vatandaşlar, uygun fiyatlı konutlara sahip olabilecek. Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek; 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek.

Van Bölge Gazetesi