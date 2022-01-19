Van'da göz gözü görmüyor!

Van’da etkili olan fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte birçok yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, Van-Gevaş karayolunda fırtına çıktı. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda birçok araç sahibi ilerlemekte güçlük çekti.