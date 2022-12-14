Van'da genişletilen yolun ortasında kalan asırlık ağaç korumaya alındı

İpekyolu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak'ta yol genişletme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarda asırlık dut ağacı ise yolun ortasında kaldı. Bunun için harekete geçen belediye yetkilileri, dut ağacının kesilmemesi kararı aldı. Yol ortasında kalan asırlık ağacın çevresi demir korkuluklarla çevrilerek korumaya alındı. Mahalle sakinlerince asırlık ağacın korunması ise büyük takdir topladı.

“Yaşlı dut ağacımız halen meyve vermektedir”

Konuya ilişkin konuşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, yaklaşık 15 yıldır mahallede muhtar olarak görev yaptığını belirtti. Kentin en eski mahallelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi’nde hızlı bir yapılaşmanın olduğunu ifade eden Tanrıtanır, “Eski yapıların yıkılması ve yeni yapıların yapılmasından dolayı bazen bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor.

Bir asırlık dut ağacımız yol yapımı sırasında yolun ortasından kalınca kaymakamımıza ilettik. Kaymakamımız büyük bir hassasiyet gösterdi ve ağacın etrafını koruma altına aldık. Yaşlı dut ağacımız halen meyve vermektedir. Ağacın bakımı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben bu vesileyle İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile ekibine teşekkür ederim” dedi.İHA