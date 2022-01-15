Van'da gençlerin kızak keyfi

Van'ın Gevaş ilçesinde yoğun kar yağışını değerlendiren gençler kendi imkanlarıyla kızak yapıp karın keyfini çıkardılar.

ÇEVRE 15.01.2022, 15:21
Van'da gençlerin kızak keyfi

Gevaş’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Elmalı Mahallesinde bir araya gelen gençler, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

Soğuğa aldırış etmeden yaklaşık iki kilometre yürüyen gençler, Artos Dağı eteklerinden başlayarak evlerinin önüne kadar kayıyorlar. Yaşları 13 ile 25 arasında değişen gençler, hafta sonu tatili olması nedeniyle zamanlarını kızakla kayarak geçirdiklerini dile getirdiler.

Kızak keyfinin çocukluktan gelen ve her daim sevilen bir aktivite olduğunu belirten Halil Leyla isimli genç, “Kış aylarının vazgeçilmez eğlencelerinden olan kayak keyfini, kendi imkanımızla yaptığımız kızaklarla çıkarıyoruz.

Arkadaşlarla bu keyifli günleri yaşıyoruz. Çocukluğumuzdan beri kızak kaymayı çok severiz. Kızak kaymak, çocuklardan büyüklere kadar herkesin sevdiği aktivitelerden biridir. Kayak merkezlerine gidecek imkanımız olmadığı için bizler de mecburen mahalle yollarında kayıyoruz” dedi.

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