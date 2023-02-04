Van'da eksi 15 derece dondurucu soğukta suya girdiler

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, soğuk hava nedeniyle kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdü.

ÇEVRE 04.02.2023, 15:52 04.02.2023, 18:31
Van'da eksi 15 derece dondurucu soğukta suya girdiler

Dernek üyeleri, her mevsim ayrı güzelliğe bürünen, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi'nin tanıtımına katkı sağlamak ve Van Gölü'ne dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Van Büyükşehir ve Muradiye belediyelerinin de destek verdiği etkinlikte, bölgeye gelen dernek üyelerinden bazıları yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelalenin sularında yüzdü.

Müzik eşliğinde halay çekip eğlenen üyeler, kısmen donan şelalenin tadını çıkardı.

Etkinliği izleyen Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan da dernek üyelerine çorba ikramında bulundu.

Aydoğan, kentin en güzel değerlerinden biri olan Muradiye Şelalesi'nde güzel bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikte bazı dernek üyelerinin sıfırın altında 15 derecede suya girdiğini belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

"Belediye olarak bu etkinliği destekliyoruz. İlimizin tanıtımı için bu güzel etkinliğin ev sahipliğini yapıyoruz. Vangölü Aktivistleri Derneğine teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte amaç öncelikle Muradiye'nin ve Van'ımızın tanıtımına katkı sunmak ve çevre bilinci oluşturmak. Sularımız boşa harcanıyor. Su tasarrufunun önemine dikkati çekmek ve gelecek nesillere temiz çevre bırakmanın en önemli miras olduğu bilinciyle burada bu mesajı vermek istedik."

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel de şelalenin Van Gölü Havzası'nın en güzel yerlerinden olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu yıl 4. etkinliğimizi düzenledik. Dondurucu soğukta şelalenin suyunda yüzdük. Çok keyif aldık. Kendimizi çok dinç hissediyoruz. Bize destek sunan Muradiye Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Kış yüzme şenlikleri kapsamında bunu yapıyoruz. Yarın da Akdamar Adası'nda yüzeceğiz. Amacımız buranın kış turizmine dikkati çekmek."

Dernek üyesi Derya Çelik de "Van'dan, Bitlis'ten ve İstanbul'dan gelen yüzücü dostlarımız, yurt dışından gelen dağcı arkadaşlarımızla beraber bugün etkinliği yaptık. Eksi 15 derecede yüzdük. Amacımız kuraklığa dikkati çekmek. Suya girdiğimiz zaman üşüdük ama sonra alıştık. Yaklaşık 7 dakika suda kaldıktan sonra çıktık." dedi.AA

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