Van'da ekipler 300 iş makinesiyle karla mücadeleye hazır
Van Büyükşehir Belediyesi, 600 personel, 300 iş makinesiyle karla mücadele edecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, ekipler karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.
Kent genelinde beklenen kar yağışı öncesi hazır bekleyen ekipler, araçların da bakımını yaptı.
Belediye, 600 personel, 300 iş makinesiyle il merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için çalışma yürütecek.AA
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