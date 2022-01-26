Van'da deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi’nde, saat 01:55’de 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.