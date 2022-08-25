Van'da çift sıra park, bitmek bilmiyor

Van'da hemen hemen her noktada görülen çift sıra park sorunu, şehrin işlek cadde ve sokaklarında da devam ediyor. Cadde ve sokaklara yapılan çift sıra parklar, trafik akışını olumsuz yönde etkiliyor. Van'da, işlek cadde ve sokaklara yapılan çift sıra parklar yoldan geçen sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, defalarca gündeme getirilen soruna çözüm bulunmaması ise, tepkilere neden oluyor.

Çift sıra park sorununun sıkça yaşandığı caddelerden biri olan Sıhke Caddesi'nde trafik akışı güçlükle sağlanıyor. Duyarsız sürücülerin araçlarını çift sıra ve bilinçsizce yola park etmesi, caddeden geçen diğer araç sürücülerini çileden çıkarıyor.

Daha önce defalarca dile getirmemize rağmen, herhangi bir önlemin alınmadığı Sıhke Caddesi'nde, çift sıra park sorunu artarak devam ediyor. Özellikle sabah mesai başlangıcı öncesi ve akşam mesai bitimiyle, gelişi güzel parklar yüzünden trafik kitlenme noktasına gelirken, caddeyi kullanan sürücüler ise çileden çıkıyor.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde caddeyi kullanan diğer sürücüler mağdur olurken, akmayan trafik nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Park etmenin yasak olduğunu belirten tabelaya aldırış etmeyen sürücüler, araçlarını yol boyunca çift sıra halinde park etmeye devam ediyor. Yapılan kural ihlali nedeniyle cadde de araç ve yaya trafiği tehlikeye giriyor.

Bölgede yaşanan park sorununa tepki gösteren vatandaşlar, Sıhke Caddesi başta olmak üzere, kentin diğer işlek caddelerindeki park sorununun artık çığırından çıktığına dikkat çektiler. Kent genelinde alternatif caddelerin az olduğunu ve çift sıra parklar yüzünden trafiğin kitlendiğini belirten sürücüler ise, duyarsız sürücülere caydırıcı cezaların verilmesini istediler.

Sorumsuz sürücüler nedeniyle birçok kişinin mağdur olduğunu belirten esnafları ise, cadde de her gün trafiğin kitlenmesi noktasına geldiğini ve caddeyi kullanan sürücülerin çift sıra parklar yüzünden dakikalarca beklemek zorunda kaldığını ifade ettiler. Yetkililere çağrıda bulunan duyarlı sürücüler ve esnaflar denetimlerin sıklaştırılmasını ve duyarsız sürücülere caydırıcı cezaların verilmesini talep etti.

Van'da adeta gelenek haline gelen ikili, üçlü park etme alışkanlığı yüzünden bazı araç sürücüleri arasında da kavgaya varan tartışmalar ve gerginlikler yaşanıyor. Özellikle yolda park etmiş bir aracın yanına ikinci aracın park etmesi, karşı tarafta da iki ayrı aracın park etmesi ve bazı araçların da çeşitli sebeplerle düzensiz şekilde park edilmesi yüzünden sinirler gerilirken, trafik içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Bölgegazetesi