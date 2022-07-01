Van'da birçok mahallede sular kesilecek

VASKİ'den yapılan açıklamada; "Tuşba Bardakçı mahallesindeki isale hattında gerçekleştirilen deplase çalışması nedeniyle; 1 Temmuz 2022 Cuma (Bugün) saat 09:30 ile 15:30 saatleri arasında Bardakçı Mahallesi ve Bardakçı TOKİ konutlarında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." Denildi.

Şehrivan Gazetesi