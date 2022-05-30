Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak!

VASKİ, "İpekyolu Bulvarında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelerde 1:30 ile 15:00 saatleri arasında; Buzhane, Halilağa, Hatuniye, ve Selimbey mahallesinin bir kısmında zorunlu olarak su kesintisine gidileceğini duyurdu."

Şehrivan Gazetesi