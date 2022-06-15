Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak!

Erciş ilçesinde bulunan "Işıklı İçme Suyu Arıtma Tesisi"nde 16.06.2022 - 17.06.2022 tarihleri arasında bakım-onarım çalışması yapılacaktır. Yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle; 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 08:00’dan başlayarak 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 08:00’a kadar Vanyolu, Latifiye ve Beyazıt mahallelerinde içme suyu şebekelerinde kısmi düşüşler olacaktır. Yapılacak bakım-onarım çalışmasının hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınmış olup, çalışmanın tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir." Denildi.