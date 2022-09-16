Van'da belediyenin organizasyonuyla 50 bin kadın doğal ve tarihi yerleri gezdi

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından, kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmak, güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla 27 Haziran'da "50 Bin Kadınımızı Van'ın Tarihi ve Doğal Güzellikleriyle Buluşturuyoruz" projesi başlatıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen projeyle on binlerce kadın, belediye tarafından tahsis edilen araçlarla Akdamar Adası, Çatak Kanisipi Şelalesi, Muradiye Şelalesi, Erciş Balık Bendi ve İshak Paşa Sarayı'nı gezme fırsatı buldu.

Proje sayesinde yıllardır kentte yaşamasına rağmen tarihi yapıların ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlara gitme imkanı bulamayan birçok kadın, gezi sayesinde ilk kez gittikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi, piknik yaparak eğlenceli bir gün geçirdi.

Şu ana kadar 50 bin kadın turlara katılırken bu sayının ay sonuna kadar 70 bine çıkması planlıyor.

"Seyahat sigortaları da yapılıyor"

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, AA muhabirine, projenin kadınlar için önemli olduğunu, bu nedenle çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Kadınların güvenliği için gezilere katılan herkesin seyahat sigortasının yapıldığını belirten Biçek, şöyle konuştu:

"Sayın Valimizin koordinesinde 50 bin kadınımızı Van ve çevre illerin tarihi ve doğa güzelliğiyle buluşturmak için bir proje başlattık. Pandemiden sonra kadınlarımız, ailelerimiz çok sıkılmıştı. Bu vesileyle onları bir araya getirip bütünlüğü pekiştirmek istedik. Hedefimiz 50 bin kişiydi. Bu sayıyı tutturduk. Listemizde geziye katılmayı bekleyen kadın sayısı 12 bin 500. Eylül ayı sonuna kadar projemizin devam etmesini istiyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. 65 ya da 70 bin kadına ulaşacağız."

Kadınların projeye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Biçek, "Yolcularımıza seyahat süresince ikramlarda bulunuyoruz. Herkes bizim için çok kıymetli, bu sebeple elimizden gelen özveriyi gösteriyoruz. Kadınların güzel zaman geçirmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik projelerimiz devam edecek." dedi.

Geziye katılan kadınlardan Leyla Özdeş Beyazağaç ise proje sayesinde kentin tarihi yerlerini gezme imkanı bulduklarını söyledi.

Beyazağaç, "Bize çok güzel imkanlar sunuldu. Proje sayesinde yeni arkadaşlıklar edindik. Eğlenceli anlar yaşadık. Bu geziyle hem sosyalleştik hem de yeni yeni yerler gördük. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Sacide Dündar da "Bizim için çok keyifli bir yolculuk oldu. Van'ın tarihi yerlerini, güzelliklerini görmek çok iyi oldu. Bize bu imkanları sunanlara teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz." diye konuştu. AA