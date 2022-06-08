Van'da bazı caddeler trafiğe kapatılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a gelmesi üzerine kentte yol, şerit çalışmaları devam ediyor. Daha önce Maraş ve Sıhke Caddelerini trafiğe kapatan Van Büyükşehir Belediyesi, bu akşam İskele Caddesinde yapılacak olan çalışmalar nedeniyle yolu trafiğe kapatacağını duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Bu akşam (08.06.2022) saat 20.00 itibariyle, Beşyol Kavşağından Yemi Emniyet Müdürlüğü Kavşağına kadar olan İskele Caddesinde, yol şerit çizgileri ve yaya geçidi çizgileri boyama faaliyetleri gerçekleştirileceğinden, cadde araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışmalara engel olmaması adına park etmiş araç sürücülerimize önemle duyurulur.” denildi.