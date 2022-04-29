Van'da Bayram öncesi çarşı-pazar hareketliliği...

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşlar otogarın yolunu tutarken, kent merkezin ise alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Berber ve kuaförlerde de bayram yoğunluğu sürüyor.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birçok sektörde olduğu gibi berber ve kuaförlerde de müşteri yoğunluğu oluşurken, berber ve kuaförler gece geç saatlere kadar çalışarak, müşterilerine hizmet veriyor.

Berber ve kuaförlerin yanı sıra, lokantalar, kuruyemiş dükkanları ve esnaflarda da yoğunluk gözlemlendi. Van'da vatandaşlarda alışveriş telaşı başlarken, baklava, şekerci ve kuruyemişçilerin önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Kimi vatandaş cadde ve sokaklarda kurulan tezgahlarda bayram alışverişini yaparken, kimi vatandaş ise mağaza ve marketleri tercih etti. Ramazan Bayramı ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, caddede yaşanan hareketlilik az da olsa esnafın yüzünü güldürdü.

Bayram alışverişini açık alanda kurulan semt pazarlarında yapan vatandaşlardan dolayı yoğunluğun oluştuğu çarşı merkezinde, vatandaşların en çok şeker, lokum, çikolata ve giyim tezgâhlarına rağbet gösterdiği görüldü. Van'ın en işlek caddelerinden olan Kazım Karabekir ve Cumhuriyet Caddesi, Ordu Caddesi ve Sanat Sokağı, yaklaşan bayram öncesinde kalabalıktan geçilmiyor. Özellikle ara sokaklarda yoğun bir kalabalığın olduğu gözlemlendi.

bölgegazetesi