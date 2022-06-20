Van'da başıboş köpekler tehlike oluşturuyor

Van'da kent genelinde sürü halinde gezen köpekler korku saçmaya devam ediyor. Van ve merkez ilçelerinde, başıboş ve sürü halinde dolaşan köpekler büyük tehlike oluşturmaya devam ederken, sorunun defalarca gündeme getirilmesine rağmen, yetkililerin duyarsız kalması tepkilere neden oluyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, kentin belli noktalarında sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin toplatılmasını ve bir yerde barındırılmasını istiyor.

Hafta sonu yine İskele Caddesi üzerinde sürü halinde dolaşan köpekler, çevreden geçen vatandaşlara saldırdı. Duruma tepki gösteren çevre esnafı, başıboş köpeklerin toplatılmasını ve barınaklarda koruma altına alınmasını istedi. Geçtiğimiz aylarda köpek saldırılarına maruz kalan birkaç vatandaş, yaralanarak tedavi altına alınmıştı.

Öte yandan geçmiş günlerde başıboş sokak köpekleri 1 kediyi parçalayarak öldürmüştü. Son dönemlerde kent merkezinde başıboş gezen köpek sayısında artış olduğu gözlemlenirken, durumdan tedirgin olan vatandaşlar, köpeklerin toplatılmasını istedi.

Bölgegazetesi