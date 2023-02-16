Van'da 67 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 9, Çatak'ta 12, Gürpınar'da 20, İpekyolu’nda 5 ve Özalp ilçesinde ise 15 olmak üzere toplam 67 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İHA