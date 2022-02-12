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Van'da 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

ÇEVRE 12.02.2022, 10:32 12.02.2022, 10:50
Van'da 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 9, Çatak'ta 22, Gevaş'ta 3 ve Gürpınar’da ise 20 olmak üzere toplam 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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