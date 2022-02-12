Van'da 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 9, Çatak'ta 22, Gevaş'ta 3 ve Gürpınar’da ise 20 olmak üzere toplam 55 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.