Van'da 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 9, Çatak'ta 3, Gevaş’ta 4, Gürpınar 25, İpekyolu’nda 1 ve Muradiye ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.