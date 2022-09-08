Van'da 50 bin dönüm arazi suyla buluşacak
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, tarımsal arazilerde sulu tarıma geçilerek, üretim verimliliğini arttırmak amacıyla DSİ tarafından yapımı devam eden Baklatepe, Beyaztaş ve tamamlanan Emek göletlerinde incelemelerde bulundu.
Van Valisi Ozan Balcı, Özalp ilçesi Emek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 4 bin dönümlük arazinin sulamasını yapacak göletin açılış butonuna basarak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Baklatepe, Beyaztaş ve tamamlanan Emek göletlerinde incelemelerde bulunan Vali Balcı, Van'da da tarım adına güzel işlerin yapıldığını söyledi. Kentte 4 göletin inşaatının devam ettiğini, 2 göletin ihalesinin yapıldığını vurgulayan Vali Balcı, 15 gölet daha yapacaklarını söyledi. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Van Valisi Balcı, "Çiftçinin üreticinin her zaman yanındayız.
Onlara destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Van'da da tarım adına güzel işler yapılıyor. 4 göletimizin inşaatı devam etmektedir. 2 göletimizin ihalesi yapıldı. 15 gölet daha yapacağız. Yapılan göletlerimiz ile birlikte inşallah 50 bin dönüm araziyi sulu tarıma açacağız. Bu ne demek! Çiftçimizin, üreticimizin, zenginleşmesi demek. Allah'ın izniyle bunu hep beraber gerçekleştireceğiz" dedi.
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