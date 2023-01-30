Van'da 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 10, Başkale'de 3, Çaldıran'da 2, Çatak'ta 21, Gevaş'ta 1, Gürpınar'da 4, Muradiyede 1 ve Saray ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İHA