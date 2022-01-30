Van'da 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 4, Başkale'de 5, Çatak'ta 6, Edremit’te 1, Gevaş'ta 7, Gürpınar 10, Muradiye’de 2 ve Özalp ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.iha
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|22
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|22
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|23
|30
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|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
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|23
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
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|45
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|21
|45
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|21
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|36
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|26
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|20
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|O
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|57
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