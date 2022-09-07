Van'da 4 mahalle yolu sıcak asfaltla buluştu

Kent genelindeki 6 bin kilometrelik yol ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunu en verimli şekilde geçirmek için aralıksız çalışıyor. Muradiye ilçesinde 12.7 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca altyapısı hazırlanan Topuzarpa, Gümüştepe, Yakıncak ve Ovapınar mahalle yolları sıcak asfalta kavuştu.

Yaklaşık 250 haneli mahalle yolunda daha önce sathi kaplama yapıldığını ve yollarının çok kötü durumda olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Mehmet Aziz Türker, çalışmalardan dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Yapılan çalışmalarla yollarının daha konforlu ve güvenli hale getirildiğini belirten Muhtar Mehmet Aziz Türker, “Yollarımız çok kötüydü. Büyükşehir belediyesine müracaatta bulunduk. Sağ olsunlar kısa süre içerisinde yolumuz asfaltlandı. Yolumuz çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Muradiye ilçesinde yapılan 1.7 kilometrelik Gümüştepe, 3.2 kilometrelik Yakıncak, 6 kilometrelik Topuzarpa ve 1.8 kilometrelik Ovapınar olmak üzere 12.7 kilometrelik yolda, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca çizgi çalışması da yapılacağı belirtildi.