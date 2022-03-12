Van'da 374 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 73, Çaldıran'da 12, Çatak'ta 115, Erciş’te 2, Gevaş’ta 13,Gürpınar 62, İpekyolu’nda 2, Muadiye’de 9 ve Özalp ilçesinde 12 olmak üzere toplam374 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.