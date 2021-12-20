Van'da 31 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 3, Başkale'de 9, Erciş’te 1, Muradiye’de 5 ve Gürpınar ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 31 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.iha