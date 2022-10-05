Van'da 3 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 8 ilde 11 bölgedeki doğal sit alanı ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi. Buna göre Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde Bulunan Tendürek Dağı Lav Taşları, potansiyel ‘Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi.

Van’ın Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü potansiyel ‘Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi. Van’ın Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bendimahi Sazlıkları potansiyel ‘Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi.İHA