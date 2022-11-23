Van'da 177 binaya yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Temmuz- Eylül ayları arasında Van'da 177 binaya yapı ruhsatı verilirken, Muş'ta 63, Bitlis'te 89, Hakkâri'de ise 53 binaya yapı ruhsatı verildi. Öte yandan aynı dönemde Van'da 64, Muş'ta 35, Bitlis'te 39, Hakkâri'de ise 32 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi. Van'da yapı ruhsatı verilen 177 bina bünyesinde bin 395 daire bulunurken, bu dairelerin toplam yüzölçümü ise 285 bin 781 metrekare olarak kayıtlara geçti.

177 binanın konut kullanım alanı 178 bin 900 metre kare olurken, konut dışı kullanım alanları ise 37 bin 177 metrekare olarak kayıtlara geçti. Van'da yapı ruhsatı verilen 177 binanın ortak kullanım alanı ise 69 bin 704 metrekare olarak kayıtlara geçti. TÜİK'in verilerine göre bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı III. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %8,0, daire sayısı %3,8 ve yüzölçümü %4,7 azaldı. Belediyeler tarafından 2022 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 31,8 milyon m² iken; bunun 16,4 milyon m²'si konut, 9,0 milyon m²'si konut dışı ve 6,4 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Belediyeler tarafından 2022 yılı III. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 20,1 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,0 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı III. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %3,7 artarken, daire sayısı %0,8 ve yüzölçümü %2,8 azaldı.

Belediyeler tarafından 2022 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 27,5 milyon m² iken; bunun 16,0 milyon m²'si konut, 6,0 milyon m²'si konut dışı ve 5,5 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından 2022 yılı III. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 20,3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,6 milyon m² ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Van Bölge Gazetesi