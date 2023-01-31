Van'da 150 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale'de 1, Çatak'ta 71, Gürpınar'da 5 ve Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 150 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İHA